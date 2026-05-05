Погорельцы села Кучерово Красноярского края начнут получать соцвыплаты 5 мая

Потерявшие жилье из-за крупного пожара жители села Кучерово Иланско-Нижнеингашского округа начнут получать социальные выплаты 5 мая. Об этом рассказали в краевом правительстве. Напомним, пожар произошел утром 3 мая. Сначала в одном из домов по улице Комсомольской возникло возгорание. Из-за сильного ветра огонь распространился на хозпостройки и другие жилые дома по улицам Комсомольской и Корнеева и уничтожил их. Из жильцов никто не пострадал. Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии завел уголовное дело по статье «Халатность». Размер причиненного хозяевам домов ущерба устанавливается.