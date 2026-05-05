Наезд на людей в Лейпциге совершил бывший тренер по боксу и семьянин

За рулём автомобиля, наехавшего на людей в центральной части Лейпцига, находился бывший тренер по боксу и семьянин. Такой информацией делится издание Bild, ссылаясь на неназванные источники.

Источник: Life.ru

«Преступником является Джеффри К., домашний техник из Лейпцига, который женат и у него есть ребёнок. Он также был тренером по боксу в одном из лейпцигских боксёрских клубов», — сказано в материале.

По информации издания, поводом для преступления, предположительно, послужил конфликт, однако подробности на этот счёт не приводятся. В результате происшествия погибли два человека — 63-летняя женщина и 77-летний мужчина. Ещё трое получили тяжёлые травмы. Всего пострадавших насчитывается не менее 20 человек.

После происшествия Джеффри К. был задержан правоохранителями прямо в автомобиле и сейчас находится под стражей. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер подтвердил информацию о наличии у задержанного психических отклонений.

