В Пермском крае отменили режим ракетной опасности

Его ввели ночью, в аэропорту ограничили полёты воздушных судов.

Режим ракетной опасности отменили в Перми, сообщает Министерство территориальной безопасности.

Режим был объявлен ночью. В краевом Минтербезе пояснили, что все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности и напомнили порядок действий во время действия такого режима.

«Порядок действий такой же, как при угрозе атаки БПЛА», — пояснили в министерстве.

Жителям, которые находятся в зданиях, советуют спуститься на нижние этажи, в подвал или на парковку и не пользоваться при этом лифтом. Дома рекомендуют спуститься в подвал или найти внутреннюю комнату без окон, закрыть окна и шторы. На улице — зайти в ближайшее здание или подземный переход, избегать открытых пространств.

В аэропорту «Большое Савино» Росавиация ввела ограничения на полёты и выпуск воздушных судов. Недавно объявили о том, что режим снят как в Перми так и в других городах. Сообщается, что была совершена атака на Чебоксары. По последним данным, обломки украинского беспилотника упали на торговый центр в Чебоксарах, пострадал один человек.

