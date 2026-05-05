Один человек пострадал при атаке ВСУ на Чувашию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Чувашскую Республику — в результате пострадал один человек. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил глава региона Олег Николаев.
— Держу на контроле обстановку в Чебоксарах и Чебоксарском округе после ночной атаки со стороны ВСУ, — уточнил он в своем канале мессенджере МАКС.
Губернатор также добавил, что раненому жителю незамедлительно оказали всю необходимую помощь, угрозы жизни пострадавшего нет.
В эту же ночь на всей территории Приволжского федерального округа объявили ракетную опасность — сирены были слышны в большинстве крупных городов.
Кроме того, недавно украинская армия ударила с помощью двух управляемых авиационных бомб по селу Доброе в Белгородской области — в результате ранения получили два человека.