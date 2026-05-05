Массовая драка закончилась поножовщиной в Алматинской области

Конфликт молодых людей закончился поножовщиной в Алматинской области — все произошло во время празднования дня рождения, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

Инцидент произошел в селе Турар — конфликт попал на видео.

Сначала группа парней просто разговаривала, но внезапно один из участников набросился на другого с ножом.

Пострадавший стал убегать. Часть присутствующих пыталась ему помочь — они пытались угомонить нападавшего.

Позже на место приехали две девушки. Они тоже старались остановить драку, но безуспешно.

О драке стало известно после того, как раненый обратился за помощью в больницу.

По факту хулиганства возбуждены уголовные дела, заявили в полиции.

«Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Уголовные дела расследуются в отношении обеих сторон. Транспортные средства участников водворены на штрафную стоянку», — сообщил официальный представитель Департамента полиции Алматинской области Ернар Сайдильдин.