Водитель ВАЗа погиб в лобовом столкновении с грузовиком под Новосибирском

Как было предварительно установлено, водитель автомобиля «ВАЗ-2112», мужчина 1983 года рождения, двигался со стороны Барнаула в направлении Новосибирска. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения, где такой маневр запрещен. Там легковушка врезалась в грузовой автомобиль «Исузу» под управлением мужчины 1982 года рождения.
Водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.
