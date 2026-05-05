Два человека пострадали из-за стрельбы близ Белого дома

Вблизи Белого дома произошёл инцидент со стрельбой, в результате которого пострадали два человека. Сообщается, что незадолго до этого по данному району проезжал кортеж одного из высокопоставленных американских политиков.
По имеющейся информации, огонь открыл один человек, который впоследствии сам получил ранение и был госпитализирован. Также пострадал несовершеннолетний, оказавшийся рядом в момент происшествия.
Состояние подростка оценивается как стабильное, угрозы его жизни нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются, правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.
Напомним, стрельба была зафиксирована в нескольких кварталах от резиденции Трампа. Расстояние до южного входа в Белый дом составляло несколько сотен метров.