В Чебоксарах после атаки ВСУ ограничили движение на двух проспектах

Движение перекрыто на отдельных участках проспектов Ивана Яковлева и Мира, а также на улице Ленинского Комсомола. Под ограничения попал отрезок проспекта Ивана Яковлева от железнодорожного вокзала до проспекта 9-й Пятилетки, участок проспекта Мира от проспекта Ивана Яковлева до Эгерского бульвара и часть улицы Ленинского Комсомола между проспектом Ивана Яковлева и Эгерским бульваром.
Ранее в Чебоксарах торговый центр получил значительные повреждения в результате падения обломков уничтоженной воздушной цели. Обломки нанесли серьёзные повреждения торговому центру, расположенному в южной части города. Уточняется, что ущерб был причинён фасаду здания и остеклению. При ночной атаке Вооружённых сил Украины на Чувашию пострадал один человек. Угрозы его жизни нет.
