Поликлиники во Владивостоке эвакуировали из-за угроз минирования

Утром во вторник во Владивостоке из-за анонимных угроз минирования были экстренно эвакуированы пациенты и персонал сразу нескольких медицинских учреждений.
Как сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе Минздрава Приморья, людей вывели из Краевого клинического центра на Черемуховой, 11, Приморского краевого онкологического диспансера и Владивостокской поликлиники № 1.
Кроме того, очевидцы сообщают об эвакуации Краевой поликлиники на Интернациональной, 56, и поликлиники № 6 на Харьковской.
Сигнал «Внимание, чрезвычайная ситуация» также сработал в торговом центре «Черёмушки» — посетителей отправили на улицу. Сирены на всех объектах включились около половины девятого утра.
Напомним, что волна ложных минирований прокатывалась по поликлиникам Владивостока и в феврале.