Генпрокуратура требует конфисковать более 10,5 миллиарда рублей Мошковича

Генеральная прокуратура России требует обратить в доход государства денежные средства основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщили в правоохранительных органах.
— Обратить в доход принадлежащие Мошковичу Вадиму денежные средства, находящиеся на счетах в банках, на сумму в размере 10 миллиардов 658 миллионов 199 тысяч 288 рублей, — следует из документа.
Дело рассматривается в рамках антикоррупционного иска, подробности расследования и оснований для иска в сообщении не раскрываются.
В самом ведомстве считают, что Мошкович обогатился путем коррупции, когда занимал должность сенатора, переписав основные активы на родственников, передает ТАСС.
Недавно потерпевшими по этому делу признали еще более 10 компаний. По версии следствия, Мошкович и гендиректор холдинга Максим Басов нанесли материальный ущерб на сумму не менее миллиарда рублей.
