Новосибирцев предупредили о контрафактных криптокошельках

Доля контрафактных аппаратных криптокошельков со следами взлома или повреждённой упаковкой уже составляет 5−7% и продолжит расти, предупреждает в беседе с «Газета.Ru» гендиректор «Технобита» Александр Пересичан. Одна из самых опасных схем — продажа устройств с заранее заданной сид-фразой: если перевести на такой кошелёк криптовалюту, злоумышленники получат доступ к средствам.