Новосибирцев предупредили о контрафактных криптокошельках

Доля контрафактных аппаратных криптокошельков со следами взлома или повреждённой упаковкой уже составляет 5−7% и продолжит расти, предупреждает в беседе с «Газета.Ru» гендиректор «Технобита» Александр Пересичан. Одна из самых опасных схем — продажа устройств с заранее заданной сид-фразой: если перевести на такой кошелёк криптовалюту, злоумышленники получат доступ к средствам.
Визуально определить взлом сложно — упаковку тоже подделывают. Эксперт советует покупать кошельки только у официальных продавцов или авторизованных дистрибьюторов.
В России это непросто, поэтому часть пользователей заказывает устройства за границей — например, в Грузии или Турции. Тревожные сигналы: следы вскрытия на упаковке, слишком низкая цена, новый продавец с малым числом отзывов на маркетплейсе.