Серия взрывов прогремела над Воронежем, на который идет атака беспилотников ВСУ

Серия взрывов прогремела ночью 5 мая над Воронежем, который пытаются атаковать беспилотники ВСУ. Силы ПВО отражают налет, сообщает SHOT.
Очевидцы рассказали, что в четвертом часу в южной и юго-западной частях города раздалось несколько громких хлопков, от которых сработали сигнализации на автомобилях. Перед взрывами в небе слышался характерный гул моторов.
«ПВО отражает атаку ВСУшных БПЛА», — говорится в публикации.
Официальной информации о ситуации в городе пока нет.
Между тем еще около полуночи губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил жителей столицы региона об угрозе атаки со стороны ВСУ.
«Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — написал он, посоветовав людям немедленно укрыться в безопасных местах.
Позднее подобное предупреждение он адресовал жителям Борисоглебска.