В Нижегородской области при пожаре в жилом доме погибли пять человек

В Выксе Нижегородской области произошел пожар в жилом доме, унёсший жизни пятерых человек, включая двоих детей.

Источник: Аргументы и факты

Пять человек, включая двоих детей, стали жертвами пожара в жилом доме в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

«Личный жилой дом загорелся на улице Челюскина в Выксе. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом горел по всей площади», — отметило подразделение федерального ведомства в своём канале в мессенджере «Макс».

Площадь распространения огня составила 80 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать. Личности погибших устанавливаются. Для выяснения обстоятельств происшествия на месте работают дознаватели МЧС России.

Напомним, 4 мая произошёл пожар в жилом доме в селе Ленском Туринского района Свердловской области. В результате случившегося погибли женщина и её четверо детей. Причину инцидента установят в рамках пожарно-технической экспертизы.

