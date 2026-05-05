В Нижегородской области при пожаре в жилом доме погибли пять человек

Пять человек, включая двоих детей, стали жертвами пожара в жилом доме в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
«Личный жилой дом загорелся на улице Челюскина в Выксе. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом горел по всей площади», — отметило подразделение федерального ведомства в своём канале в мессенджере «Макс».
Площадь распространения огня составила 80 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать. Личности погибших устанавливаются. Для выяснения обстоятельств происшествия на месте работают дознаватели МЧС России.
Напомним, 4 мая произошёл пожар в жилом доме в селе Ленском Туринского района Свердловской области. В результате случившегося погибли женщина и её четверо детей. Причину инцидента установят в рамках пожарно-технической экспертизы.