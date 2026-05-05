Преступники начали красть аккаунты в Госуслугах через домовые чаты

Мошенники начали обманывать россиян в домовых чатах. Представляясь депутатами или их помощниками, злоумышленники крадут аккаунты жертв на Госуслугах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В общий чат дома приходит сообщение от имени «представителя управляющей компании» или «помощника депутата». В нем говорится, что проводится актуализация данных жильцов для нового домового чата, системы контроля доступа или отчетного собрания. Жителям предлагают перейти в специальный бот — якобы для уточнения, кто проживает в квартире, и для записи на прием, — объясняет схему обмана «Газета.Ru».
После того, как жертва перейдет по ссылке в бот и нажмет на кнопку «старт», появится запрос на отправку кода подтверждения. Шестизначный код на телефон приходит, только он на деле используется для входа на «Госуслуги» или для восстановления пароля. Поэтому при вводе комбинации в бот, мошенники получают доступ к личному кабинету.
На Госуслугах мошенники могут получить паспортные данные жертвы, СНИЛС, ИНН, информацию о недвижимости и автомобилях. С этими данными они могут оформить микрозаймы или кредиты на имя жертвы, зарегистрировать подставные фирмы или использовать личную информацию для шантажа и дальнейших атак.
— Схема особенно коварна, на нее попадаются даже бдительные пользователи, ведь сообщение приходит не от незнакомца, а из чата, где обсуждаются реальные проблемы дома, — подчеркивает эксперт. — К тому же мошенники используют официальную лексику, логотипы государственных символов и реальные фамилии чиновников или даты предстоящих собраний.
Для того, чтобы защититься от такой атаки, не нужно передавать коды из смс ни под каким предлогом.