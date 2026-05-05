Около 30 могил повредили на Гусинобродском кладбище в Новосибирске

В Новосибирске полиция начала проверку после повреждения захоронений на Гусинобродском кладбище. По данным ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, сейчас правоохранители устанавливают людей, которые могут быть причастны к произошедшему.
«Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению противоправного деяния», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как уточняет портал НГС, неизвестные повалили могильные плиты, а повреждения получили около 30 захоронений. На месте уже начались восстановительные работы.
