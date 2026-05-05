Авария на Чуйском тракте унесла жизнь водителя ВАЗа

Смертельная авария произошла поздним вечером на территории Искитимского района НСО.
Предварительно установлено, что 4 мая 2026 года около 23:50 на 75-м километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» произошло столкновение.
По информации Госавтоинспекции, мужчина 1983 года, управлявший автомобилем ВАЗ-2112 и следовавший из Барнаула в Новосибирск, выехал на встречную полосу, что запрещено правилами дорожного движения. В результате этого манёвра он столкнулся с грузовиком Isuzu, которым управлял водитель 1982 года рождения.
В аварии водитель ВАЗ-2112 получил травмы не совместимые с жизнь..
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они выясняют все обстоятельства случившегося.
Татьяна Картавых