Авария на Чуйском тракте унесла жизнь водителя ВАЗа

Госавтоинспекция расследует смертельное ДТП в Искитимском районе.

Источник: НДН.ИНФО

Смертельная авария произошла поздним вечером на территории Искитимского района НСО.

Предварительно установлено, что 4 мая 2026 года около 23:50 на 75-м километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» произошло столкновение.

По информации Госавтоинспекции, мужчина 1983 года, управлявший автомобилем ВАЗ-2112 и следовавший из Барнаула в Новосибирск, выехал на встречную полосу, что запрещено правилами дорожного движения. В результате этого манёвра он столкнулся с грузовиком Isuzu, которым управлял водитель 1982 года рождения.

В аварии водитель ВАЗ-2112 получил травмы не совместимые с жизнь..

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

Татьяна Картавых