Силы ПВО сбили 16 БПЛА над Ленинградской областью

В Ленинградской области средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По имеющимся данным, отражение воздушной атаки продолжается, задействованы дежурные силы ПВО.
Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что на текущий момент зафиксировано уничтожение 16 беспилотников над территорией области. Подразделения продолжают работу по выявлению и нейтрализации возможных новых целей.
Ситуация находится под контролем, силы противовоздушной обороны продолжают обеспечивать безопасность воздушного пространства и отражать возможные угрозы.
Ранее российские военные в ночь на 4 мая обезвредили над шестью районами Ростовской области приблизительно 20 беспилотных летательных аппаратов украинских формирований.