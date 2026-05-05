Силы ПВО сбили 16 БПЛА над Ленинградской областью

Над Ленинградской областью сбиты 16 БПЛА, пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

В Ленинградской области средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По имеющимся данным, отражение воздушной атаки продолжается, задействованы дежурные силы ПВО.

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что на текущий момент зафиксировано уничтожение 16 беспилотников над территорией области. Подразделения продолжают работу по выявлению и нейтрализации возможных новых целей.

Ситуация находится под контролем, силы противовоздушной обороны продолжают обеспечивать безопасность воздушного пространства и отражать возможные угрозы.

Ранее российские военные в ночь на 4 мая обезвредили над шестью районами Ростовской области приблизительно 20 беспилотных летательных аппаратов украинских формирований.

