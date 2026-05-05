За сутки в Красноярском крае произошло 12 пожаров

За сутки в Красноярском крае ликвидировали 12 пожаров. Из них шесть раз горели сухая трава и мусор. Пострадавших нет.
В Красноярске на улице Стасовой на площади 50 квадратных метров горело нежилое здание вследствие короткого замыкания электропроводки.
В Норильске на улице Талнахская по той же причине горел подвал многоквартирного дома. А в Енисейске из-за неосторожного обращения с огнем произошло возгорание мусора на площади десять квадратных метров.
На оказание помощи при ДТП силы и средства МЧС России привлекались четыре раза. Происшествий на водных объектах не фиксировали.
