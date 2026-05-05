Трое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Нижегородской области

Пять человек, в том числе два ребенка, погибли при пожаре в жилом доме в нижегородской Выксе, сообщило региональное управление МЧС.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом горел по всей площади», — уточнило ведомство. Пожар ликвидирован на площади 80 кв. м. Причина возгорания неизвестна.
Управление СКР по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
