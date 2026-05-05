В Харькове и Черкассах прогремели мощные взрывы

Взрывы произошли в Харькове, информирует телеканал «Общественное».
«Взрывы в Харькове», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрывы прогремели в Черкассах и в подконтрольном Вооружённым силам Украины городе Запорожье.
Напомним, вечером в понедельник взрывы произошли в Днепропетровске, пригороде Харькова, контролируемых украинскими войсками районах Херсонской области и Запорожье.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе Сумской области Украины произошли взрывы.
Также стало известно, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА украинских войск, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.