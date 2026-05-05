В Киеве отменили воздушную тревогу

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги перестали звучать в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Предупреждение об угрозе с воздуха также отменено в Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.
Воздушная тревога продолжает действовать в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
