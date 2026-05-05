В результате обстрела США двух гражданских грузовых судов погибли пять человек

«После ложного заявления американских военных о том, что они атаковали шесть иранских скоростных катеров, поскольку ни один из боевых кораблей КСИР не был поражен, было проведено расследование достоверности этой информации из местных источников, и было установлено, что американские силы агрессора атаковали и обстреляли две небольшие лодки с людьми», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным агентства, погибли пять мирных жителей.
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) 4 мая передало, что США начнут поддержку проекта «Свобода» 4 мая с целью восстановления свободы судоходства для коммерческих судов через Ормузский пролив при участии 15 тыс. военных.
В этот же день глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что иранцы будут «стерты с лица земли», если атакуют американские корабли в Ормузском проливе.