18 БПЛА сбили за ночь над Ленинградской областью, в Киришах произошло возгорание

«За ночь в Ленинградской области сбито 18 БПЛА противника», — говорится в сообщении.
Глава Ленинградской области добавил, что в результате атаки произошло возгорание в промышленной зоне в Киришах. Сотрудники МЧС и ГКУ «Леноблпожспас» уже приступили к тушению пожара.
Ранее в Чебоксарах торговый центр получил значительные повреждения в результате падения обломков уничтоженной воздушной цели. Уточняется, что ущерб был причинён фасаду здания и остеклению. При ночной атаке Вооружённых сил Украины на Чувашию также пострадал один человек, сейчас его жизни ничто не угрожает.
