ВСУ атакуют Ленобласть, в промзоне в Киришах произошло возгорание

Дрозденко заявил, что силы ПВО сбили 18 украинских дронов над Ленобластью.

Источник: Комсомольская правда

В промзоне в Киришах Ленинградской области произошло возгорание в результате атаки киевского режима. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Зафиксировано возгорание в промзоне в Киришах. Специалисты МЧС и Леноблпожспаса приступили к ликвидации возгорания», — написал губернатор в телеграм-канале.

Дрозденко уточнил, что над территорией Ленинградской области силами противовоздушной обороны уже сбито 18 украинских беспилотников.

Напомним, в ночь на 5 мая киевский режим массированно атакует регионы России. В результате в 15 аэропортах страны были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Как сообща KP.RU, ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. По данным главы Чувашии Олега Николаева, в результате ударов пострадал один человек. В Чебоксарах введены временные ограничения движения транспорта на двух проспектах.

Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.
