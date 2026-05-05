ВСУ атакуют Ленобласть, в промзоне в Киришах произошло возгорание

В промзоне в Киришах Ленинградской области произошло возгорание в результате атаки киевского режима. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Зафиксировано возгорание в промзоне в Киришах. Специалисты МЧС и Леноблпожспаса приступили к ликвидации возгорания», — написал губернатор в телеграм-канале.
Дрозденко уточнил, что над территорией Ленинградской области силами противовоздушной обороны уже сбито 18 украинских беспилотников.
Напомним, в ночь на 5 мая киевский режим массированно атакует регионы России. В результате в 15 аэропортах страны были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Как сообща KP.RU, ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. По данным главы Чувашии Олега Николаева, в результате ударов пострадал один человек. В Чебоксарах введены временные ограничения движения транспорта на двух проспектах.