В Хабаровске бизнесмен пойдет под суд за хищение 14 млн бюджетных средств

В Хабаровске перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, получивший 14 миллионов рублей за невыполненные работы по удалению затонувшего имущества в порту Ванино. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По данным следствия, в мае 2023 года между ООО «Дальтехпром» и минтранспорта Хабаровского края в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» был заключен госконтракт. Компания должна была до ноября 2023 года убрать из акватории морского порта Ванино затонувшие пассажирский катер и буксир-кантовщик. Общая стоимость контракта составила почти 14 миллионов рублей.
Подрядчик не выполнил работы в установленный период, однако руководитель организации подготовил документы с недостоверными данными об изъятии затонувших судов и их утилизации. В результате министерство выплатило денежные средства в полном объеме.
Обвинительное заключение в отношении 52-летнего бизнесмена утверждено по части 4 статьи 159 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Между тем бывший заместитель регионального министра транспорта и дорожного хозяйства, который подписал акт об отсутствии остатков затонувшего имущества, признан виновным по части 1.1 ст. 293 УК РФ. Ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей и лишили права занимать определенные должности на два года. Однако по истечению сроков давности уголовного преследования его освободили от наказания.
Приговор был обжалован Дальневосточной транспортной прокуратурой. Надзорное ведомство не согласилось с квалификацией действий подсудимого и назначением ему слишком мягкого наказания.