Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинградской области произошло возгорание в промзоне после атаки БПЛА

Над Ленинградской областью сбили 18 беспилотников ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В течение ночи в Ленинградской области средствами противовоздушной обороны были уничтожены беспилотные летательные аппараты. По данным ргубернатора Александра Дрозденко, всего было сбито 18 дронов, задействованных в атаке.

Одновременно с этим в промышленной зоне города Кириши произошло возгорание. На место оперативно прибыли подразделения экстренных служб, которые приступили к ликвидации пожара и предотвращению его распространения.

На фоне происходящего временные ограничения вводились в работе аэропортов Пулково и Пскова. Эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов в условиях отражения воздушной атаки.

Ранее Ранее российские военные обезвредили над шестью районами Ростовской области приблизительно 20 беспилотных летательных аппаратов украинских формирований.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше