В Ленинградской области произошло возгорание в промзоне после атаки БПЛА

В течение ночи в Ленинградской области средствами противовоздушной обороны были уничтожены беспилотные летательные аппараты. По данным ргубернатора Александра Дрозденко, всего было сбито 18 дронов, задействованных в атаке.
Одновременно с этим в промышленной зоне города Кириши произошло возгорание. На место оперативно прибыли подразделения экстренных служб, которые приступили к ликвидации пожара и предотвращению его распространения.
На фоне происходящего временные ограничения вводились в работе аэропортов Пулково и Пскова. Эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов в условиях отражения воздушной атаки.
Ранее российские военные обезвредили над шестью районами Ростовской области приблизительно 20 беспилотных летательных аппаратов украинских формирований.