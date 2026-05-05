Хабаровчанка отдала мошенникам за «снятие порчи» 14 млн рублей

Она переводила деньги «экстрасенсам» 10 месяцев подряд.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске 37-летняя горожанка перевела мошенникам, обещавшим снять с нее порчу, 13,8 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Объявление об эзотерических услугах хабаровчанка нашла в интернете в феврале 2025 года и откликнулась на него, желая провести обряд. Но его итоги оказались пугающими: «волшебники» сказали, что на ней лежит сильная порча, и нужно снять это страшное проклятье, иначе близкие и ребенок горожанки умрут.

Она поверила и на протяжении 10 месяцев переводила деньги мошенникам. Если она отказывалась платить, то ей угрожали, что порча сейчас подействует. В итоге потерпевшая обратилась в полицию.

— Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, гадалка из Хабаровского края в Пензе выудила у пенсионерки 1,4 млн рублей.