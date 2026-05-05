Золото вернули государству — генпрокуратура выбила через суд

Генпрокуратура России сообщает: суд удовлетворил иск прокуратуры Якутии и постановил передать государству золото и золотосодержащую руду общим весом более 10 кг, ранее находившиеся у АО «Якутскгеология».

Проверка показала, что в ходе геологоразведочных работ, проводившихся государственными предприятиями СССР с 1940-х по 1990-е годы, были получены образцы пород с содержанием золота, лигатурное золото и эталонная коллекция общей массой свыше 10,7 кг.

Установлено, что эти материалы изначально относились к государственной собственности СССР, правопреемником которой по федеральному имуществу является Российская Федерация. Документы, подтверждающие переход прав на них к акционерному обществу, отсутствуют.

После обращения прокуратуры суд признал владение компании незаконным и постановил вернуть образцы государству. Решение исполнено.

