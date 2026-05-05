Новое место: появились свежие данные о поисках Усольцевых в тайге

В рамках поиска Усольцевых в тайге Красноярского края с помощью БПЛА будут обследованы территории, которым осенью уделили мало внимания, сообщила aif.ru представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
«Пока рано говорить о старте активного массового поиска; снега много, минимум полтора метра. Сейчас усилия координаторов сосредоточены на территории, которую не успели полноценно обследовать осенью — её осмотрят при помощи нового беспилотного комплекса», — отметила Чооду.
Далее, по результатам облёта, по погодной ситуации, обозначила она, будет понятно, в каком объёме продолжится поиск. Также будет понятно, сколько человек в итоге готовы продолжить работу на месте.
«Ведь нужно понимать, что уже скоро начнётся сезон поисков: то есть потеплеет, и грибники потянутся в леса; отправить весь отряд в Кутурчин не получится. Ребята готовятся, повторяют материал, но всё в пределах ежегодной регулярной подготовки», — подытожила Чооду.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в красноярской тайге в районе поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. В тот день они собирались совершить небольшой поход к горе Буратинка, однако, по словам местных жителей, погода тогда резко испортилась. Семью искали сотни добровольцев, использовалась различная техника, но Усольцевы так и не были найдены. По официальной версии СК, причиной их пропажи является несчастный случай.