В Колумбии после взрыва на угольной шахте заблокированы 12 горняков

Ранее Life.ru писал, что последние двое рабочих с шахты «Комсомолец» в Кеемеровской области, которую затопило талыми водами, вышли на поверхность. Все сотрудники в безопасности, заверили в пресс-службе шахты имени Кирова. Горняков другой шахты эвакуировали ещё 1 мая. Двух же сотрудников «Комсомольца», которые поддерживали работу недействующего предприятия, подняли только сейчас. Добыча угля на шахте имени Кирова остановлена.