Арест ударил по «Русагро» — суд заморозил акции Мошковича на 1 млрд 174 млн рублей

Суд арестовал акции компании «Русагро» по иску Генпрокуратуры. Ограничения затронули бумаги, связанные с основателем холдинга Вадимом Мошковичем, передает «Интерфакс».
Под арест попали 470 млн акций стоимостью более 1 млрд 174 млн рублей. По данным гособвинителя, активы компании оцениваются более чем в 550 млрд рублей, валовая прибыль превышает 74 млрд. В структуре холдинга — 12 заводов и 820 тыс. гектаров.
Генпрокуратура требует обратить акции Мошковича в доход государства. Ответчиками по делу проходят его супруга Наталья Быковская, бывший гендиректор «Русагро» Максим Басов, бывший руководитель по связям с инвесторами и экс-глава агрохолдинга «Разгуляй» Сергей Трибунский. В числе соответчиков — «Финансовый ресурс» и «Профит». Рассмотрение назначено на 5 мая в Хамовническом суде Москвы.
До 2022 года Мошкович контролировал «Русагро», затем снизил долю до 49% и вышел из совета директоров. Дело связано с покупкой в 2018 году прав требований по кредитам агрохолдинга «Солнечные продукты». В конце марта 2025 года его арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Отдельно Генпрокуратура России сообщает о решении суда в Якутии: государству переданы золото и золотосодержащая руда общим весом более 10 кг, ранее находившиеся у АО «Якутскгеология».
Проверка установила, что эти образцы были получены в ходе геологоразведки, проводившейся государственными предприятиями СССР с 1940-х по 1990-е годы. В их числе — породы с содержанием золота, лигатурное золото и эталонная коллекция общей массой свыше 10,7 кг.
Установлено, что имущество относилось к государственной собственности СССР, правопреемником которой по федеральным активам является Россия. Документы, подтверждающие переход прав к акционерному обществу, отсутствуют.
