Генпрокуратура требует конфисковать более 10 млрд рублей со счетов Мошковича

Основатель «Русагро» Вадим Мошкович и Максим Басов находятся под стражей с марта 2025 года. Им предъявлены обвинения в хищении акций холдинга «Солнечные продукты», преднамеренном банкротстве и легализации преступных доходов. Общий ущерб по делу превышает 86 млрд руб. Отдельно Вадиму Мошковичу инкриминируется получение взятки в виде элитного охотничьего карабина стоимостью 2,6 млн руб. Фигуранты свою вину не признают.