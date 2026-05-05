В аэропорту Амстердама заметили редких ядовитых лягушек

Ядовитые лягушки-путешественницы были замечены в амстердамском аэропорту Схипхол.

Источник: Аргументы и факты

В аэропорту Схипхол в Амстердаме сотрудники обнаружили редких ядовитых лягушек, занесенных в Красную книгу. Необычная находка была сделана в зоне вылета — земноводных нашли в мусорном контейнере рядом с туалетом.

Предполагается, что животных пытались незаконно вывезти из страны, однако они оказались без присмотра и выбрались наружу. В результате несколько лягушек оказались в свободном перемещении по территории аэропорта, что привлекло внимание сотрудников.

Пойманных животных аккуратно собрали и поместили в специальные контейнеры, после чего передали профильной службе. В дальнейшем их направят в специализированный центр, где им обеспечат надлежащий уход и условия содержания.

Ранее группа редких земноводных, известных как «галактические» лягушки, перестала встречаться в местах своего прежнего обитания. Специалисты предполагают, что основной причиной их исчезновения стало разрушение природной среды.