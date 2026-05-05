Поисковики назвали дату начала главного этапа поисков Усольцевых в тайге

Добровольцы уже интересуются, когда возобновятся поиски Усольцевых, чтобы принять в них участие, но пока рано, сообщила aif.ru руководитель поискового отряда «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной Светлана Торгашина.
«Конкретной даты возобновления поисков пока нет. Недавно на место выезжали представители госструктур для оценки обстановки, однако точные сроки ещё не определены. Это тайга, и многое зависит от того, когда сойдёт снег и насколько стабильной установится температура в этом районе. Скорее всего, поиски возобновятся в конце мая», — проинформировала Торгашина.
По ее словам, план поисковых работ ещё не обсуждался, но предполагается провести рабочее совещание, на котором будут поставлены конкретные задачи.
«Местные специалисты и волонтёры готовы приступить к поискам. Люди уже ждут, спрашивают, когда планируются выезды», — отметила Торгашина.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в красноярской тайге в районе посёлка Кутурчин 28 сентября 2025 года. В тот день они собирались совершить небольшой поход к горе Буратинка, однако, по словам местных жителей, погода тогда резко испортилась. Семью искали сотни добровольцев, использовалась различная техника, но Усольцевы так и не были найдены. По официальной версии СК, причиной их пропажи является несчастный случай.