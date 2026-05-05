Благотворительный фонд «Берегиня» предупредил пермяков о мошенниках

Злоумышленники пользуются именем главы фонда Татьяны Голубаевой.

Фонд «Берегиня» предупредил пермяков о мошенниках, которые используют имя главы благотворительной организации.

В фонде рассказали, что получили сразу несколько сообщений от знакомых и партнёров о том, что им звонят от имени директора фонда Татьяны Голубаевой. В организации пояснили, что эти люди не имеют никакого отношения к «Берегине» и обратили внимание пермяков на то, что фонд никогда не принимает пожертвования через номер телефона или переводы на карту. Пожертвования можно сделать только через сайт или на официальный счёт. Номера телефонов и аккаунты Татьяны Голубаевой не менялись.

Всех, кто получил сообщения с просьбой о переводе денег или предоставлении личных данных, просят перезвонить в офис фонда или написать в официальный аккаунт «Берегини» в любой из социальных сетей.