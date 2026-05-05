Суд заменил наказание бывшему главе Марий Эл Маркелову на принудительные работы

Напомним, Маркелов руководил регионом с 2001 по 2017 год. Экс-чиновника задержали в апреле 2017 года. В феврале 2021 года Нижегородский районный суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 235 миллионов рублей. Его признали виновным в получении взяток, превышении должностных полномочий, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Сам Маркелов свою вину не признал.