Суд заменил наказание бывшему главе Марий Эл Маркелову на принудительные работы

Отмечается, что ходатайство Маркелова о замене наказания было удовлетворено. Однако решение ещё не вступило в законную силу, поскольку его обжаловала прокуратура. Апелляционный суд рассмотрит представление надзорного ведомства в мае.
Напомним, Маркелов руководил регионом с 2001 по 2017 год. Экс-чиновника задержали в апреле 2017 года. В феврале 2021 года Нижегородский районный суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 235 миллионов рублей. Его признали виновным в получении взяток, превышении должностных полномочий, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Сам Маркелов свою вину не признал.
В декабре 2022 года Росимущество обратило в доход государства активы бывшего главы Марий Эл и аффилированных с ним лиц. Всего было конфисковано 138 объектов недвижимости, включая земельные участки.
Ранее генеральная прокуратура России подала требование об обращении в доход государства денежных средств основателя компании «Русагро» Вадима Мошковича. Речь идёт о сумме, превышающей 10,5 миллиарда рублей. Основанием для иска послужили материалы проверки, которые выявили нарушения антикоррупционного законодательства.
