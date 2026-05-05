Хабаровчанина судят за кражу 14 млн рублей на подъёме затонувших судов

В Хабаровске за мошенничество будут судить 52-летнего руководителя ООО «Дальтехпром» — по версии следствия, он похитил 14 млн рублей бюджетных средств, предназначенных на поднятие затонувших судов в порту Ванино, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В мае 2023 года ООО «Дальтехпром» и министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края заключили госконтракт на проведение работ по нацпроекту «Экологическое благополучие» — удаление из акватории порта затонувших катера и буксира-кантовщика.
Работы должны были завершиться до ноября 2023 года, стоимость контракта составила почти 14 млн рублей. Однако выполнены они были только по документам, которые предоставил руководитель и получил деньги.
— Уголовное дело по обвинению руководителя компании в хищении бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ РФ) направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Бывший заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства, который подписывал акт и другие документы, ранее признан судом виновным в халатности и приговорен к штрафу в размере 500 тысяч рублей, но освобожден от наказания из-за истечения сроков давности. Дальневосточная транспортная прокуратура обжаловала приговор.
