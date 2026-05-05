Мертвая зона: найдено особое место, где могли пропасть Усольцевы

Спустя семь месяцев после загадочного исчезновения Усольцевых в красноярской тайге поисковые отряды и добровольцы готовятся к решающему этапу операции. Несмотря на огромное желание дсятков людей выйти на маршруты, старт масштабной спасательной миссии сдерживает суровая природа. Представители сразу нескольких поисковых объединений в разговоре с aif.ru назвали конкретные сроки возвращения в Кутурчинское Белогорье, а также рассказали о тактике работы с воздуха.
Снег препятствует возобновлению поисков.
Главным препятствием для возобновления активных наземных поисков остается снежный покров. По словам местных жителей и координаторов, в районе, где 28 сентября 2025 года пропала семья, сейчас лежит минимум полтора метра снега. Эта аномальная для равнин, но типичная для горной тайги толщина делает передвижение пеших групп практически невозможным и опасным.
Ориентировочные сроки старта операции уже обозначены. Депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш прогнозирует, что волонтеры смогут безопасно зайти в этот квадрат только после 17 мая. Его оценки совпадают с данными руководителя поискового отряда «Поиск пропавших детей» Светланы Торгашиной, которая считает наиболее реалистичным началом работ конец месяца.
«Конкретной даты пока нет. Это тайга, и многое зависит от того, когда сойдет снег и насколько стабильной установится температура», — уточнила Торгашина.
В небо поднимут новый дрон.
В ожидании «зеленого света» координаторы перерабатывают тактику поиска, делая ставку на технические средства. Пока упор будет сделан на обследование тех участков труднопроходимой местности, которые осенью 2025 года не успели полноценно отработать сотни добровольцев.
Как сообщила представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду, прямо сейчас усилия штаба сконцентрированы на подготовке аэроразведки.
«Эту территорию осмотрят при помощи нового беспилотного комплекса. Уже по результатам облёта и реальной погодной ситуации будет понятно, в каком объёме продолжится наземная работа», — подчеркнула она.
Добровольцы ждут отмашки.
Несмотря на затишье, поисковое сообщество не теряет надежды и находится в состоянии готовности. Светлана Торгашина отмечает: «Местные специалисты и волонтёры готовы приступить к поискам. Люди уже ждут, спрашивают, когда планируются выезды».
Впрочем, поисковикам-профессионалам придется искать баланс. Серафима Чооду напомнила, что с приходом тепла в леса традиционно потянутся грибники и ягодники, а значит, начнется и общий «сезон пропаж», который неизбежно оттянет часть ресурсов отрядов. Отправить весь состав в Кутурчин будет невозможно, поэтому сейчас добровольцы сосредоточены на повторении теории и ежегодной регулярной подготовке к любым сценариям.
Рабочее совещание, на котором будут поставлены конкретные задачи на местности, планируется провести в ближайшее время.
Напомним, трагедия на Кутурчинском хребте остается одной из самых загадочных в регионе. 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их маленькая дочь Арина вышли в короткий поход к горе Буратинка, когда погода резко испортилась. Семью искали сотни людей с применением различной техники, но найти их следы так и не удалось. По официальной версии следствия, причиной исчезновения является несчастный случай.