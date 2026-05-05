Стала известна причина крушения Boeing 737 China Eastern

По данным ведомства, полученным на основе расшифровки бортовых самописцев, причиной крушения стало прекращение подачи топлива в двигатели во время полета.
Следователи установили, что переключатели подачи топлива были переведены в положение отключения вручную непосредственно перед падением самолета.
Эксперт CNN по авиационной безопасности Дэвид Суси заявил, что соответствующие элементы управления были активированы в кабине экипажа, однако обстоятельства и мотивы таких действий остаются неустановленными.
Расследование продолжается, при этом специалисты из США и Китая продолжают совместную работу по анализу технических данных.
Самолет выполнял рейс Куньмин—Гуанчжоу и разбился в горной местности на юге Китая, в автономном районе Гуанси. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 132 человека.
Окончательные выводы расследования пока не опубликованы, и специалисты продолжают изучать возможные технические и человеческие факторы произошедшего.
