Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На юго-востоке Китая при взрыве на заводе фейерверков погибли три человека

В провинции Хунань на юго-востоке Китая на предприятии по производству фейерверков прогремел взрыв, в результате которого погибли три человека.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере три человека погибли и ещё 25 сотрудников пострадали в результате взрыва на заводе по производству фейерверков на юго-востоке Китая, сообщила газета China Daily.

Инцидент произошёл в городе Люян в провинции Хунань. Отмечается, что состояние двоих пострадавших врачи оценивают как тяжёлое. Спасательные работы на предприятии продолжаются. Причина случившегося устанавливается.

Напомним, в феврале в уезде Шаньинь в центральной части Китая прогремел взрыв в цехе производственного предприятия. Сообщалось о как минимум семи погибших. В январе в автономном районе Внутренняя Монголия в Китае произошёл взрыв на металлургическом заводе. Вследствие инцидента пострадали 84 человека.