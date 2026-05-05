На юго-востоке Китая при взрыве на заводе фейерверков погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли и ещё 25 сотрудников пострадали в результате взрыва на заводе по производству фейерверков на юго-востоке Китая, сообщила газета China Daily.
Инцидент произошёл в городе Люян в провинции Хунань. Отмечается, что состояние двоих пострадавших врачи оценивают как тяжёлое. Спасательные работы на предприятии продолжаются. Причина случившегося устанавливается.
Напомним, в феврале в уезде Шаньинь в центральной части Китая прогремел взрыв в цехе производственного предприятия. Сообщалось о как минимум семи погибших. В январе в автономном районе Внутренняя Монголия в Китае произошёл взрыв на металлургическом заводе. Вследствие инцидента пострадали 84 человека.