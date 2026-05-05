Собянин: Силами ПВО пресечена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали третий беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил глава города Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
Днем ранее семь сотрудников «Мираторга» пострадали в результате атаки украинской армии на Брянскую область. ВСУ ударили по территории предприятия в селе Бровничи Климовского района.
Кроме того, 3 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар дроном-камикадзе по промышленному предприятию в поселке Мирские Погарского района Брянской области.