Дознаватели МЧС займутся расследованием пожара в Нижегородской области, где погибли четверо детей и их мать

Похожая трагедия разыгралась 4 мая в Свердловской области. Там в пожаре погибла семья из пяти человек. Трагедия произошла утром в селе Ленское Туринского района. По данным региональной прокуратуры, в доме на улице Кирова спасатели обнаружили тела 35-летней женщины, двух девочек — 16 и 9 лет, двух мальчиков — 11 лет и 8 лет. По данным «КП-Екатеринбург», отец детей погиб три недели назад.