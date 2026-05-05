Дознаватели МЧС займутся расследованием пожара в Нижегородской области, где погибли четверо детей и их мать

Пять человек погибли при пожаре в Нижегородской области, четверо — дети.

Источник: Комсомольская правда

Пять человек погибли при пожаре в частном жилом доме в Выксе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Огонь ликвидирован на 80 кв. м. На месте пожара обнаружены тела пяти погибших, в том числе двоих детей», — говорится в публикации.

Причины произошедшего выясняют дознаватели Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

Похожая трагедия разыгралась 4 мая в Свердловской области. Там в пожаре погибла семья из пяти человек. Трагедия произошла утром в селе Ленское Туринского района. По данным региональной прокуратуры, в доме на улице Кирова спасатели обнаружили тела 35-летней женщины, двух девочек — 16 и 9 лет, двух мальчиков — 11 лет и 8 лет. По данным «КП-Екатеринбург», отец детей погиб три недели назад.

Утром 4 мая в Армавире произошел серьезный пожар в магазине «Светофор». Огонь охватил крупную торговую площадку на улице Энгельса. Борьба с огнем продолжалась несколько часов. В 11:35 спасателям удалось локализовать пожар, не дав ему распространиться дальше. В 12:50 объявили ликвидацию открытого горения. В результате ЧП пострадали трое взрослых.

В Пушкинских Горах Псковской области произошел пожар на мусорном полигоне, из-за которого густой дым накрыл сам поселок и близлежащие населенные пункты. На месте происшествия работают спасатели пожарной части № 27 ГПС Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Псковской области. Также ситуацию контролирует глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова.

Утром 3 мая на востоке Красноярского края крупный пожар уничтожил 14 двухквартирных домов — без жилья остались 38 человек. По версии региональной прокуратуры, огонь вспыхнул в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа из-за неосторожного обращения с печью в ветреную погоду.

До этого крупный пожар произошел в Москве. 28 апреля возгорание произошло в IT-парке у метро «Аэропорт». Оперативные службы искали пострадавших при помощи беспилотников. Отмечалось, что расследовать причины пожара в Москве будет отдел, который занимается терактами.

