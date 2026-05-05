Расчёты ПВО сбили ещё один украинский дрон, летевший на Москву

Ранее взрывы прогремели над Воронежем. Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников Вооружённых сил Украины, грохот раздавался в южной и юго-западной части города. От взрывов сработали автомобильные сигнализации. Свидетели также услышали гул мотора в воздухе. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.