«Проткнул руку ножом»: казахстанку обязали выплатить 4 млн тенге семье напавшего на нее мужчины

В Караганде суд взыскал 4 млн тенге с женщины, которая защищалась от абьюзера и смертельно его ранила.
В уголовном суде она смогла доказать, что лишь превысила самооборону.
Однако родственница погибшего мужчины потребовала сначала 16 млн тенге в качестве компенсации, потом 5.
Решение суда — 3 млн компенсации морального вреда и больше миллиона — материального ущерба.
«В результате произошедшего истцу причинены нравственные страдания в связи со смертью родного брата, а также понесенные расходы, связанные с его погребением. Решением суда иск удовлетворен частично», — рассказала судья-координатор Касымбекбийского районного суда № 2 Ардак Шаменова.
Драма разыгралась в январе прошлого года. До этого полгода мужчина избивал и преследовал девушку.
Дважды суд выносил защитные предписания, запрещая приближаться к жертве. Но в день трагедии он хитростью проник к ней в дом, отобрал телефон, а потом напал с ножом.
Проткнул насквозь руку. Но женщина сумела выхватить нож и ранить нападавшего. На следующий день мужчина умер в больнице.
Девушку обвиняли в умышленном причинении вреда, повлекшего смерть по неосторожности. Но она смогла доказать, что оборонялась, и попала под амнистию.
Вердикт суда возмутил сестру погибшего, она подала гражданский иск и потребовала компенсацию.
Решение о выплатах не вступило в законную силу, ответчица намерена его обжаловать.
«Получается, моральный ущерб за то, что я выжила. Суть такова, правильно? То есть, если бы я не выставила руку, убили бы меня, то он бы сейчас сидел в тюрьме, правильно? И никаких моральных компенсаций, материальных компенсаций мои дети бы не получили», — заявила узнавшая приговор жительница Караганды.