Полез под майку. Сын спас мать от пьяного насильника, но сам сел в тюрьму

Суд разбирался в деталях долго. Экспертиза подтвердила: нож не является холодным оружием, но был использован как предмет, применяемый в качестве оружия. Удары были смертельными. Суд учел всё: и то, что конфликт спровоцировал сам погибший, начав борьбу и ударив мать, и то, что Анатолий пытался спасти жертву, и его чистосердечное признание. Мотив был, казалось бы, благородным — защита матери. Однако закон не делает скидок на чувства, когда цена ошибки — человеческая жизнь. Суд квалифицировал действия парня по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Итог печален для всех сторон. Игнат умер, не дожив до утра. А его крестник отправился за решётку на семь лет. Ему предстоит отбывать срок в исправительной колонии строгого режима. Он защитил мать от обидчика, но ценой стала его собственная свобода и годы жизни за колючей проволокой.