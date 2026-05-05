Полез под майку. Сын спас мать от пьяного насильника, но сам сел в тюрьму

Скромное семейное застолье шло своим чередом, пока алкоголь не изменил атмосферу. Выпивший Игнат (все имена изменены. — Ред.) перешёл границы дозволенного, начав приставать к хозяйке дома. На отчаянные крики матери в комнату ворвался сын. То, что он увидел, стало для него шоком.
Бросившись на защиту самого близкого человека, он совершил поступок, который загнал его в ловушку обстоятельств. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Полез под футболку.
История началась в ноябре прошлого года в квартире на 1-м Линейном проезде. К 20-летнему Толе зашёл его крёстный — 46-летний Игнат. Когда хозяин квартиры уснул, гость остался один и стал громко разговаривать сам с собой.
Мать парня вышла из своей комнаты, чтобы попросить мужчину не шуметь. Но Игнат, судя по всему, решил иначе. Он стал нагло приставать к женщине, потянул её к себе и порвал футболку. Мать сопротивлялась, не хотела такого контакта. Женщина кричала, звала на помощь.
Крики разбудили сына Анатолия. Он вбежал в комнату и увидел, как гость нападает на мать. Парень потребовал немедленно отпустить женщину и уйти. Вместо этого Игнат повернулся к парню и со всей силы ударил его кулаком в голову.
Этот удар стал точкой невозврата. На кухонном столе лежал хозяйственный нож. Видя угрозу для матери и чувствуя собственную боль, Толик схватился за кухонный прибор, превратившийся в оружие. Он не целился в сердце или шею — удары пришлись в ноги. Два удара: в левое и правое бедро.
Игнат упал. Лезвие задело бедренную вену. Кровь хлынула рекой, окрашивая пол и одежду.
Пытался спасти.
Как только адреналин начал отступать, пришло осознание ужаса произошедшего. Толик не стал добивать лежачего. Наоборот, он бросился спасать того, кого только что ранил.
Он посадил Игната на ступеньки в коридоре. Понимая, что кровь не остановить голыми руками, парень снял с себя ремень и попытался перетянуть им бедро, как жгутом. Кровь продолжала сочиться сквозь одежду.
Анатолий метался. Он звонил в скорую, но медики задерживались. Тогда он побежал к соседям, стучал в двери, умолял о помощи. Вернувшись, он продолжал говорить с Игнатом, пытаясь удержать его в сознании, но тот уже терял силы. Вскоре гость затих.
Смерть наступила от острой кровопотери. Позже экспертиза покажет, что в крови погибшего был алкоголь — экспертиза показала состояние тяжелого опьянения. Пока сын пытался реанимировать гостя и звал на помощь, мать была в тяжелейшем шоке. Видя окровавленный нож, ставший причиной трагедии, она схватила его, отнесла к раковине, тщательно вымыла и выбросила в уличный туалет. Она надеялась стереть улики, но кровь на одежде сына и на полу уже нельзя было скрыть.
Когда прибыли полиция и медики, было поздно. Анатолий не пытался скрыться. Он явился с повинной, рассказал всё как было и активно помог следствию восстановить картину случившегося.
Любовь не оправдание.
Суд разбирался в деталях долго. Экспертиза подтвердила: нож не является холодным оружием, но был использован как предмет, применяемый в качестве оружия. Удары были смертельными. Суд учел всё: и то, что конфликт спровоцировал сам погибший, начав борьбу и ударив мать, и то, что Анатолий пытался спасти жертву, и его чистосердечное признание. Мотив был, казалось бы, благородным — защита матери. Однако закон не делает скидок на чувства, когда цена ошибки — человеческая жизнь. Суд квалифицировал действия парня по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Итог печален для всех сторон. Игнат умер, не дожив до утра. А его крестник отправился за решётку на семь лет. Ему предстоит отбывать срок в исправительной колонии строгого режима. Он защитил мать от обидчика, но ценой стала его собственная свобода и годы жизни за колючей проволокой.