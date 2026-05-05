Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура в Якутии через суд вернула государству более 10 килограммов золота

Прокуратура Якутии смогла через суд вернуть государству коллекцию золота весом 10,7 килограмма. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в управлении ведомства по Дальневосточному федеральному округу.

Прокуратура Якутии смогла через суд вернуть государству коллекцию золота весом 10,7 килограмма. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в управлении ведомства по Дальневосточному федеральному округу.

Драгоценный метал незаконно находился во владении компании «Якутскгеология». Документы, которые подтверждали бы переход права собственности на это золото, у организации отсутствуют.

— Суд по иску прокуратуры региона истребовал из незаконного владения общества в пользу России в лице Гохрана России названные образцы драгоценных металлов, — говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, в период с 1940 по 1990 годы государственными предприятиями СССР были получены золотосодержащие образцы горных пород.

Следователи установили, что изначально это имущество относилось к государственной собственности СССР, передает РИА Новости.

13 мая Никулинский районный суд столицы также рассмотрит иск ведомства, которое требует изъять у бывшего первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова имущество на семь миллиардов рублей.