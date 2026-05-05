Более 10 человек оказались заблокированы под землей после взрыва в Колумбии

На шахте в Колумбии произошёл взрыв, в результате которого под землёй оказались заблокированы двенадцать человек. Инцидент привёл к срочной мобилизации спасательных служб.
Нескольким шахтёрам удалось самостоятельно выбраться на поверхность. Один из них был госпитализирован для оказания медицинской помощи, его состояние уточняется.
К месту происшествия оперативно направлены бригады экстренных служб, включая специализированные реанимационные машины. Спасатели продолжают работу, направленную на извлечение людей и ликвидацию последствий аварии.
Ранее на территории рудника «Ирокинда» в Бурятии были найдены тела еще двух человек, пострадавших при сходе снежной лавины.