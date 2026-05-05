В Омске госпитализировали бортпроводника, потерявшего сознание в рейсе из Москвы

На борту самолёта Москва — Омск одному из бортпроводников стало плохо во время рейса. Об этом сообщил телеграм-канал «Авиаторщина».
По данным канала, инцидент произошёл ночью 3 мая на рейсе SU-1762, который выполнялся из Шереметьево в Омск. Во время полёта бортпроводник потерял сознание.
Самолёт успешно приземлился в Омске. После посадки сотрудника авиакомпании экстренно госпитализировали.
Предположительно, причиной ухудшения состояния могло стать сильное обезвоживание. От обратного рейса в Москву бортпроводника отстранили.
Как сообщает «Авиаторщина», на борту находились 124 пассажира, рейс обслуживали три бортпроводника.