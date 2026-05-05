В голландском аэропорту обнаружили ядовитых лягушек-древолазов

В аэропорту Схипхол сотрудники таможни обнаружили шесть ядовитых лягушек-древолазов, сообщает телеканал AT5. По данным телеканала, находка была сделана в конце прошлого месяца в мусорном контейнере рядом с туалетами в зоне вылета.
Таможенники передали животных в Управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов NVWA, после чего лягушки были направлены в специализированный приют.
По предварительной версии, амфибии могли быть приобретены в Нидерландах с целью последующего незаконного вывоза за границу. Лягушки-древолазы представляют опасность для человека из-за токсинов, выделяемых кожей, контакт с которыми может вызвать тяжелое отравление.
Такие случаи нелегального оборота экзотических животных фиксируются в международных аэропортах регулярно и находятся под контролем таможенных служб и природоохранных ведомств.
