Расчёты ПВО сбили десять дронов в четырёх районах Ростовской области

Ранее в Чебоксарах повреждения получил торговый центр после падения обломков воздушной цели. Инцидент произошёл в южной части города. Сообщалось, что обломки повредили фасад здания и остекление. Ущерб оценивали специалисты на месте. Отмечалось, что во время ночной атаки пострадал один человек. Его доставили в медицинское учреждение, угрозы жизни не зафиксировали.